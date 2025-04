Afghanistan

Zu dieser Meldung liegt uns kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das ist die höchste Zahl an Hinrichtungen an einem Tag in dem Land seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer vor vier Jahren. Wie der Oberste Gerichtshof in Kabul mitteilte, waren die vier Männer wegen Mordes verurteilt worden.

Die Exekutionen fanden den Angaben zufolge in drei Provinzen des Landes statt, mindestens eine davon in einem Sportstadion. Dabei seien Anwohner und Taliban-Vertreter anwesend gewesen. Die Todesstrafen wurden durch Schüsse vollstreckt. Das Urteil fiel gemäß islamischer Rechtsprechung, wonach die Familie eines Getöteten Vergeltung üben kann.

