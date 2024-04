Odessa ist immer wieder das Ziel russischer Angriffe (Archivbild). (imago / Zoonar)

Wie der Gouverneur von Odessa mitteilte, wurden 28 Menschen verletzt. Vier der Verletzten schweben demnach in Lebensgefahr. Der Angriff habe Wohngebäude und zivile Infrastruktur beschädigt. In ukrainischen Medien waren Bilder zu sehen, auf denen ein an der Küste gelegenes Verwaltungsgebäude brannte.

Über den Hafen von Odessa am Schwarzen Meer wird ein Großteil der ukrainischen Getreideexporte abgewickelt. Russland greift die Stadt und ihren Hafen immer wieder mit Raketen und Drohnen an.

In Charkiw im Nordosten der Ukraine wurde bei einem russischen Angriff unterdessen ein weiterer Mensch verletzt. Der Gouverneur der gleichnamigen Region erklärte, der Zivilist sei von Raketensplittern getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.