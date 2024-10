Blick auf den zerstörten Bahnhof von Kupiansk am 16. Oktober 2024. (picture alliance / Anadolu / Fermin Torrano)

Drei Menschen kamen laut dem örtlichen Gouverneur in der Region Prokowsk im Osten der Ukraine ums Leben. In Kupiansk im Nordosten des Landes wurde zudem bei einem Bombenangriff eine Person getötet, wie die dortigen Behörden mitteilten. Zehn Menschen wurden verletzt. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe eines Marktes.

