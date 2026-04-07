Ein beschädigtes Wohnhaus in Odessa (Archivbild). (Oleg Grekov / AP / dpa / Oleg Grekov)

Laut Militär wurden zwei Frauen und ein Kleinkind getötet sowie 15 weitere Menschen verletzt. Eine Drohne habe ein mehrgeschossiges Wohnhaus getroffen. Außerdem seien kritische Infrastruktur und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Auch aus anderen Regionen der Ukraine wurden Angriffe auf Stromanlagen gemeldet. Laut den Behörden in Cherson wurde zudem eine Frau durch russischen Beschuss getötet.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, auch Werke für die Herstellung von Raketen-Bauteilen beschossen zu haben. In der russischen Stadt Noworossijsk am Schwarzen Meer wurden nach Angaben der örtlichen Behörden acht Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe verletzt, darunter zwei Kinder. Getroffen worden sein soll laut Berichten in den sozialen Medien ein Ölterminal des Konzerns Transneft. Von dort aus exportiert Russland auch Öl.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.