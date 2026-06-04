Ukraine-Krieg
Vier Tote bei ukrainischen Angriffen auf Krim

​Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim sind nach Angaben der dortigen Behörden ‌vier Menschen ⁠getötet worden.

    Ukraine, Simferopol: An der Fassade der Hauptpost im Zentrum der Hauptstadt der Schwarzmeer-Halbinsel Krim erinnert ein großes Wandbild an die "militärische Spezialoperation", wie Russland seinen Krieg gegen die Ukraine nennt.
    Tote und Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen auf der Krim (Ulf Mauder / dpa)
    Zudem gab es sieben Verletzte. Der ⁠von Russland eingesetzte Regionalgouverneur sagte, ein Ziel sei die Hafenstadt Simferopol gewesen; außerdem sei ein Nahverkehrszug im Osten der Krim getroffen worden.
    Die Ukraine attackierte auch die grenznahe russische Stadt Brjansk. Dort wurde laut örtlichen Angaben ein Mann durch eine Drohne getötet. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.
    Russland attackierte seinerseits wieder die Ukraine: In der Stadt Boryspil im Landesinnern wurde bei einem Drohnenangriff auf eine Industrieanlage eine Person verletzt. Außerdem entstand ein Brand.
    Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.