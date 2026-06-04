Zudem gab es sieben Verletzte. Der von Russland eingesetzte Regionalgouverneur sagte, ein Ziel sei die Hafenstadt Simferopol gewesen; außerdem sei ein Nahverkehrszug im Osten der Krim getroffen worden.
Die Ukraine attackierte auch die grenznahe russische Stadt Brjansk. Dort wurde laut örtlichen Angaben ein Mann durch eine Drohne getötet. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.
Russland attackierte seinerseits wieder die Ukraine: In der Stadt Boryspil im Landesinnern wurde bei einem Drohnenangriff auf eine Industrieanlage eine Person verletzt. Außerdem entstand ein Brand.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.