Belgien
Vier Tote bei Zugunglück mit Schulbus

In Belgien sind vier Menschen bei einem Zugunglück ums Leben gekommen.

    Beamte sichern die Unfallstelle; auf den Gleisen steht ein Regionalzug
    An dem Bahnübergang in Buggenhout war ein Regionalzug gegen einen Kleinbus mit Schulkindern geprallt. (picture alliance / BELGA / DIRK WAEM)
    Den Behörden zufolge stieß ein Passagierzug an einem geschlossenen Bahnübergang mit einem Schulbus zusammen. Zwei Kinder im Alter von zwölf und 15 Jahren, eine Aufsichtsperson und der Busfahrer starben. Fünf weitere Kinder wurden verletzt.
    Das Unglück ereignete sich laut Behörden bei Buggenhout nördlich von Brüssel. Nach Angaben der Bahngesellschaft zeigen Überwachungsvideos, dass der Schulbusfahrer trotz geschlossener Schranke und roten Warnlichts auf den Bahnübergang fuhr.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.