Den Behörden zufolge stieß ein Passagierzug an einem geschlossenen Bahnübergang mit einem Schulbus zusammen. Zwei Kinder im Alter von zwölf und 15 Jahren, eine Aufsichtsperson und der Busfahrer starben. Fünf weitere Kinder wurden verletzt.
Das Unglück ereignete sich laut Behörden bei Buggenhout nördlich von Brüssel. Nach Angaben der Bahngesellschaft zeigen Überwachungsvideos, dass der Schulbusfahrer trotz geschlossener Schranke und roten Warnlichts auf den Bahnübergang fuhr.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.