4 Tote bei Protesten in Pakistan (Anjum Naveed/AP/dpa)

Nach Angaben der pakistanischen Regierung haben Demonstranten Barrikaden in der Nähe des Parlaments durchbrochen. Dabei seien vier Sicherheitskräfte getötet worden. Der frühere Regierungschef Khan, der seit rund 15 Monaten in Haft sitzt, hatte seine Anhänger aufgerufen, für seine Freilassung und den Rücktritt der amtierenden Regierung zu demonstrieren. Premierminister Sharif sprach von Extremismus; die Demonstranten hätten "böse politische Absichten".

Khan war knapp vier Jahre bis zum April 2022 Premierminister Pakistans. Ein Gericht hat ihn in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen und zu drei Jahren Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.