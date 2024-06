Hochwasser

Vier Tote durch Überflutung - Dämme in Gefahr

Die Zahl der Toten infolge des Hochwassers in Süddeutschland hat sich auf vier erhöht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen sagte, wurden in einem Haus in Schorndorf in Baden-Württemberg die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. In Bayern waren zuvor bereits eine Frau und ein Feuerwehrmann ertrunken.