Mehrere Bauarbeiter sind in Hamburg von einem Gerüst gestürzt. (Steven Hutchings / dpa / Steven Hutchings)

Eine Person sei schwerletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. - Nach bisherigen Erkenntnissen war das in einem Fahrstuhlschacht errichtete Baugerüst im achten Stock eines Hochhauses zusammengebrochen und in die Tiefe gestürzt. Die Trümmer stapelten sich vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock. Die Feuerwehr war über Stunden nicht an die Opfer herangekommen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.