Norditalien

Nach Angaben der Bergrettung saßen rund hundert Passagiere mehrere Stunden in 2.800 Meter Höhe am Monte-Moro-Pass in der Nähe der Grenze zur Schweiz fest. Eine Gondel der Macugnaga-Seilbahn war am Morgen in die Bergstation gekracht. Grund für das Unglück war offenbar überhöhte Geschwindigkeit. Die Betreiber-Firma sprach von einem technischen Problem.

Laut Feuerwehr wurden drei Passagiere sowie ein Mitarbeiter der Talstation leicht verletzt. Die wegen des Unglücks auf dem Berg festsitzenden Urlauber konnten bis zum späten Vormittag per Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden.

