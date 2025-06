Nur ca. jedes fünfte Unternehmen nutzt noch ein Fax-Gerät (Archivbild). (picture alliance / Photononstop | Philippe Turpin)

Wie der Digitalverband Bitkom mitteilte, nutzt etwa noch jedes fünfte Unternehmen regelmäßig ein Fax-Gerät für die interne oder externe Kommunikation. Vor einem Jahr waren es noch 30 Prozent gewesen. Am weitesten verbreitet ist die Nutzung von E-Mails, die von allen befragten Unternehmen genutzt werden. Zwei Drittel kommunizieren per Videokonferenz oder über Messenger-Dienste. Bei Anwendungen Künstlicher Intelligenz sieht der Branchenverband eine zögerliche Akzeptanz. Viele Unternehmen gaben an, sie wollten zunächst einmal abwarten, welche Erfahrungen andere damit machten.

Für die Untersuchung wurden mehr als 600 Firmen ab 20 Beschäftigten befragt.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.