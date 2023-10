Am Flughafen in München ist eine der ersten Sondermaschinen der Lufthansa aus Israel gelandet. (Lukas Barth / dpa / Lukas Barth)

Laut Auswärtigem Amt sind erneut Verbindungen von Tel Aviv nach Frankfurt sowie München geplant. Gestern waren bereits erste Maschinen der Lufthansa mit rund 950 Personen an Bord in Deutschland angekommen. Derweil wies Außenministerin Baerbock Vorwürfe zurück, nicht genug für eine schnelle Ausreise getan zu haben. In Einzelfällen könne dies geschehen sein, sagte die Grünen-Politikerin im ZDF und verwies dabei auch auf die schwierige Situation vor Ort und die relativ hohe Zahl von rund 100.000 Deutschen beziehungsweise Doppelstaatlern. Hätte man alle Ausreisewilligen zum Flughafen gebeten und die weitere Organisation erst dort durchgeführt, wäre das "absolute Chaos" entstanden, meinte Baerbock. Heute reist die Bundesaußenministerin zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel.

Erwartet werden außerdem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Präsidentin des Europa-Parlaments, Metsola, und US-Verteidigungsminister Austin.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.