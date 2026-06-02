Die Gesprächsrunde auf Botschafterebene im US-Außenministerium ist die vierte seit Verkündung der Feuerpause Mitte April. Die Hisbollah lehnt die Gespräche in Washington ab.
US-Präsident Trump hatte gestern zwar ein Ende der Kämpfe verkündet, dennoch gingen die Gefechte weiter. Nach libanesischen Angaben wurden heute bei israelischen Drohnenangriffen im Süden des Libanon acht Menschen getötet. Von Angriffen ausgenommen ist offenbar Beirut. Die Hisbollah beschoss ihrerseits erneut Nordisrael mit Raketen.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.