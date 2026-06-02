Auf Botschafterebene
Vierte Gesprächsrunde zwischen Israel und Libanon in Washington begonnen

Im Bemühen um eine Friedenslösung sind Vertreter Israels und des Libanon erneut in Washington zusammengekommen.

    Das Bild zeigt vier Vertreter der US-Vermittlergruppe vor den Flaggen der drei Länder. Sie sitzen nebeneinander an einem Tisch und schauen in die Kamera.
    Teilnehmer der vierten Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon unter US-Vermittlung am Verhandlungsort in Washington. (AFP / KENT NISHIMURA)
    Die Gesprächsrunde auf Botschafterebene im US-Außenministerium ist die vierte seit Verkündung der Feuerpause Mitte April. Die Hisbollah lehnt die Gespräche in Washington ab.
    US-Präsident Trump hatte gestern zwar ein Ende der Kämpfe verkündet, dennoch gingen die Gefechte weiter. Nach libanesischen Angaben wurden heute bei israelischen Drohnenangriffen im Süden des Libanon acht Menschen getötet. Von Angriffen ausgenommen ist offenbar Beirut. Die Hisbollah beschoss ihrerseits erneut Nordisrael mit Raketen.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.