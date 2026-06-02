Teilnehmer der vierten Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon unter US-Vermittlung am Verhandlungsort in Washington. (AFP / KENT NISHIMURA)

Laut libanesischen Medienberichten ging es zunächst um die Lage in den Vororten von Beirut. Morgen werde dann über einen möglichen schrittweisen Abzug israelischer Truppen und eine umfassende Waffenruhe gesprochen, hieß es weiter. Daran hätten auch die USA und Israel ein ernsthaftes Interesse. Der libanesische Ministerpräsident Salam erklärte, eine stabile Waffenruhe für das ganze Land sei das wichtigste Ziel der Gespräche. Die militant-islamistische Hisbollah lehnt Gespräche in Washington ab.

Die Runde auf Botschafterebene im US-Außenministerium ist die vierte seit Mitte April. Seitdem gilt offiziell eine Feuerpause. Diese ist jedoch brüchig.

Nach libanesischen Angaben wurden heute bei israelischen Drohnenangriffen im Süden des Libanon acht Menschen getötet. Die beschoss ihrerseits israelische Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.