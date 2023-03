Deutsche Post

Der Post Tower in Bonn (dpa / picture alliance / Daniel Kalker)

In vierter Runde unternehmen Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeber in Düsseldorf einen neuen Versuch, einer Einigung näher zu kommen. In der Auseinandersetzung droht ein Streik. In einer Urabstimmung hatten sich 86 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder gegen ein Tarifangebot des Unternehmens und für einen unbefristeten Ausstand ausgesprochen. Dennoch hatte Verdi sich zu Verhandlungen bereit erklärt. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Geld für die 160.000 Tarifbeschäftigten. Die Post lehnt das als wirtschaftlich nicht tragfähig ab.

