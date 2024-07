Eine vierte Person hat sich in den USA nach Kontakt mit Milchkühen mit Vogelgrippe infiziert (Archivbild). (IMAGO / Smiley N. Pool)

Die Gesundheitsbehörde CDC teilte mit, die Person im Bundesstaat Colorado habe, wie bei den bisherigen Fällen, in einem Milchviehbetrieb gearbeitet. Sie sei dort Kühen ausgesetzt gewesen, bei denen das H5N1-Virus nachgewiesen worden sei. Die Person habe lediglich leichte Symptome an den Augen gezeigt. Im April war ein erster Vogelgrippe-Fall bei einem Arbeiter einer Milchvieh-Farm in Texas bekannt geworden, anschließend wurden zwei weitere Fälle in Michigan gemeldet.

Das Vogelgrippevirus H5N1 griff in den vergangenen Monaten zunehmend auf Säugetiere über. In einigen US-Bundesstaaten sind zahlreiche Kuhherden infiziert. Mehrere Experten äußerten sich zuletzt besorgt über die Möglichkeit einer Pandemie. Dies sei derzeit zwar eher unwahrscheinlich, sagte der Virologe Stöhr unlängst im Deutschlandfunk. Er forderte die Politik dennoch zum Handeln auf.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.