Der ukrainische Präsidenten Selenskyj in einer Videoansprache (Archivbild). (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Selenskyj sagte in einer Videoansprache vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, eine verbindliche Zusage sei sehr wichtig für die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs. Ansonsten werde Russlands Präsident Putin einen Beitritt der Ukraine auf Jahrzehnte blockieren, indem er Europa spalte.

In Berlin kamen Spitzenvertreter des deutschen Staats zu einem Friedensgebet in Berlin zusammen. An der Andacht in der Französischen Friedrichstadtkirche nahmen unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Außenminister Wadephul, mehrere Mitglieder des Bundestagspräsidiums und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, teil. Zur zentralen Gedenkfeier sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa nach Kiew gereist.

