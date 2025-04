Suche nach vier US-Soldaten in Litauen (Archivbild) (AP / dpa / Mindaugas Kulbis)

Drei weitere Soldaten waren bereits am Montag tot geborgen worden. Die US-Regierung in Washington drückte den Angehörigen ihr Beileid aus und dankte den Einsatzkräften für die tagelange Suchaktion. Auch Litauens Verteidigungsministerin Sakaliene bekundete ihre Anteilnahme. Der Panzer war bei einer Übung in einem Sumpfgebiet versunken. Die US-Armee und die litauischen Behörden haben Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.