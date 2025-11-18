Ermittlungen dauern an

Ein Ehepaar und ihre zwei Kinder starben in Istanbul wahrscheinlich durch eine Lebensmittelvergiftung. (picture alliance / dpa / Ahmed Deeb)

Nach Angaben türkischer Behörden starb er auf der Intensivstation einer Istanbuler Klinik. Die Familie stammte aus Hamburg und war in der vergangenen Woche wegen des Verdachts auf Lebensmittelvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die türkische Polizei ermittelt nach wie vor auf einem Lebensmittelmarkt sowie im Hotel der Familie. Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Zu ihnen zählen mehrere Händler des Marktes sowie Hotelmitarbeiter und ein Schädlingsbekämpfer. Das Hotel in Istanbul wurde von der Polizei versiegelt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.