Hessisches Traditionsunternehmen

Die hessische Firma Viessmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte, zu der auch das Geschäft mit Wärmepumpen gehört. (picture alliance/Benoit Doppagne/BELGA/dpa )

Beide Seiten bestätigten am Abend entsprechende Medienberichte. Der Kaufpreis beträgt 12 Milliarden Euro. Den Großteil zahlt Carrier Global in bar, 20 Prozent erhält Viessmann in Form von Aktien des US-Unternehmens.

Teil der Klimatechnik-Sparte ist auch das Geschäft mit Wärmepumpen, mit dem Viessmann zuletzt den meisten Umsatz gemacht hat. Im vergangenen Jahr stieg dieser auf den Rekordwert von rund vier Milliarden Euro. Das 1917 gegründete Unternehmen hat weltweit etwa 14.500 Beschäftigte. Betriebsbedingte Kündigungen wurden laut Viessmann für drei Jahre ausgeschlossen und wichtige Standorte für fünf Jahre gesichert. Der Hauptsitz bleibe in den nächsten zehn Jahren in Allendorf an der Eder, hieß es.

Carrier Global hat seinen Hauptsitz in Florida und beschäftigt 52.000 Menschen. 2004 übernahm das Unternehmen die Kältetechnik der Linde AG und stellte die Fertigung in Deutschland später ein.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.