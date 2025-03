Nordische Kombination

Nathalie Armbruster (picture alliance / NTB / Christoffer Andersen)

Geiger profitierte davon, dass sein größter Konkurrent, Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, sein Karriereende vorzog. Er erklärte, dass er bei den abschließenden Wettbewerben am kommenden Wochenende in Lahti in Finnland nicht mehr antreten werde. Heute in Oslo wurde Riiber Vorletzter. Nachdem er im Springen nur auf Platz 21 gelandet war, verzichtete er im Langlauf auf eine Aufholjagd und ging vor heimischem Publikum auf eine lange Ehrenrunde. Geiger kam auf Rang zwei und zog dadurch in der Gesamtwertung an Riiber vorbei. Von allen anderen Rivalen ist er nicht mehr einzuholen.

Mit dem Norweger Riiber beendet einer der erfolgreichsten Kombinierer der Geschichte seine Karriere. Der 27-Jährige gewann elf WM-Titel und feierte 78 Weltcupsiege. Fünfmal gewann er die Weltcup-Gesamtwertung.

Die 19-jährige Armbruster hatte sich ihren ersten Weltcup-Gesamtsieg schon am Samstag gesichert. Am Sonntag kam sie auf Platz vier. Für die Frauen ist die Saison damit bereits beendet.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.