Professoinr Quarraisha Abdool Karim erhält den Virchow-Preis. (AFP / PHILL MAGAKOE)

Mehr Chancengleichheit in der Versorgung von Müttern, Neugeborenen und Kindern: Quarraisha Abdool Karim und Zulfiqar Bhutta werden mit dem diesjährigen Virchow-Preis für globale Gesundheit ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 500.000 Euro dotiert und soll am 11. Oktober im Roten Rathaus in Berlin verliehen werden, wie die Virchow Foundation mitteilte.

Demnach gilt Karim als internationale Wegbereiterin der HIV-Prävention bei Mädchen und jungen Frauen. Die südafrikanische Epidemiologin engagiere sich seit vielen Jahren für den Aufbau wissenschaftlicher Strukturen in Afrika und die Förderung einer neuen Generation von Wissenschaftlerinnen. Bhutta, Kinderarzt und Public-Health-Wissenschaftler an der Aga Khan Universität in Pakistan, habe grundlegende Studien zur Mutter-Kind-Gesundheit, Ernährung und primären Gesundheitsversorgung geleitet.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.