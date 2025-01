Fünf Jahre Corona

Es sei zu klären, wie die Datenlage zu welchem Zeitpunkt gewesen sei. Darüber hinaus brauche es eine Diskussion über gesellschaftliche Grundwerte wie die Unversehrtheit des Lebens oder den Freiheitsbegriff. Es gehe etwa um ethische Fragen, ob jedes Leben gleich viel wert sei oder nicht. Der Virologe betonte, eine solche Debatte gehöre in die Medien, in die Öffentlichkeit und ins Parlament. Das habe so nicht stattgefunden.