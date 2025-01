Vor AfD-Parteitag

Kay Gottschalk (AfD) (picture alliance / dts-Agentur / -)

Man habe in Deutschland viele Probleme zu lösen, sagte Gottschalk im Deutschlandfunk . Es gehe darum, sich auf die Probleme der Menschen zu konzentrieren. Die Welt brauche eine Steuerreform, günstigen Strom und Steuererleichterungen für Arbeitnehmer. Gottschalk warb dafür, aus der AfD eine Volkspartei zu entwickeln. Zu den umstrittenen Äußerungen der AfD-Ko-Vorsitzenden Weidel über Hitler sagte Gottschalk, er selbst vermeide gewisse H-Wörter und schaue nach vorne.

Kritik an Höcke

Ablehnend äußerte sich Gottschalk zu einem geplanten Antrag des Thüringer AfD-Landeschefs Höcke. Demnach soll im Wahlprogramm die Forderung nach einer Einschränkung des Volksverhetzungsparagrafen aufgenommen werden. Gottschalk betonte, solche Anträge brauche die Welt gerade nicht. Die AfD sollte Debatten führen, die draußen bei den Menschen ankämen.

Auch die SPD kommt heute zu einem Parteitag zur Einstimmung in die heiße Phase des Wahlkampfes zusammen, er findet in Berlin statt. Der CDU-Bundesvorstand beendet in der Hauptstadt Berlin seine zweitägige Klausur.

