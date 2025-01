Parteitag in Riesa

Ablehnend äußerte sich Gottschalk zu einem geplanten Antrag des Thüringer AfD-Landeschefs Höcke. Demnach soll im Wahlprogramm die Forderung nach einer Einschränkung des Volksverhetzungsparagrafen aufgenommen werden. Gottschalk betonte, solche Anträge brauche die Welt gerade nicht. Die AfD sollte Debatten führen, die draußen bei den Menschen ankämen.

In Riesa begannen erste Gegenproteste. Die Polizei und Aktionsbündnisse rechnen im Tagesverlauf mit rund 10.000 Demonstranten. In der Stadt wurde ein Kontrollbereich eingerichtet.

Der CDU-Vorsitzende Merz hat das Nein zu einer Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD mit seinem Amt als Parteichef verbunden. Merz sagte im ARD-Fernsehen , die Entwicklung in Österreich sei der Beweis, dass man Rechtspopulisten nicht den Weg in die Macht ebnen dürfe. Er werde nicht zulassen, dass in der CDU die "Brandmauer" zur AfD falle. Er knüpfe sein Schicksal als Parteivorsitzender an diese Antwort. Man werde nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, die ausländerfeindlich und antisemitisch sei und Rechtsradikale sowie Kriminelle in ihren Reihen habe.