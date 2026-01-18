Streit um Grönland

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) spricht beim Neujahrsempfang der SPD Altenkirchen in Daaden. (dpa / Thomas Frey)

Man lasse sich nicht erpressen und provozieren. Weder mit Zöllen, noch mit Worten, sagt der SPD-Vorsitzende auf einer Parteiveranstaltung im rheinland-pfälzischen Daaden. Es sei eine Grenze erreicht. Klingbeil kündigte eine Antwort der Europäer an. Man stimme sich gerade eng mit den Partnern ab. Am späten Nachmittag kommen die Botschafter der EU-Staaten in Brüssel zu einer Sondersitzung zusammen.

Der französische Präsident Macron will offenbar ein EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung aktivieren, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Auch im US-Kongress regt sich Widerstand gegen Trumps Zollandrohung. Die beiden Co-Vorsitzenden der parteiübergreifenden NATO-Beobachtergruppe des Senats, Shaheen und Tillis, erklärten, Trumps Rhetorik helfe Gegnern wie Kremlchef Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi, die eine Spaltung der NATO sehen wollten.

