US-Demokraten

US-Vizepräsidentin Kamala Harris (Erin Schaff/POOL The New York Times/AP/dpa)

Sie tritt damit bei der Wahl im November gegen den republikanischen ehemaligen Präsidenten Donald Trump an. In den kommenden Tagen will die 54-Jährige nun einen Vizepräsidentschaftskandidaten vorstellen und mit ihm auf Wahlkampftour durch die sieben am meisten umkämpften Bundesstaaten gehen.

Harris erklärte, sie fühle sich geehrt. "Es wird nicht einfach sein, aber wir werden es schaffen", betonte sie mit Blick auf den weiteren Wahlkampf und die eigentliche Wahl am 5. November. "Ich weiß, dass wir diesem Kampf gewachsen sind."

Vorgezogene Nominierung

Die Demokraten hatten ihre Kandidatenkür aus bürokratischen Gründen vorgezogen - vor den Beginn eines großen Parteitages Mitte August in Chicago - und per digitalem Votum abgewickelt. Grund dafür sind unterschiedliche Fristen für den Druck von Wahlzetteln in bestimmten Bundesstaaten. Das Votum über eine Online-Plattform der Demokratischen Partei hatte am Donnerstag begonnen. Dabei können die Delegierten aus allen Bundesstaaten ihre Stimmen abgeben.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump teilte inzwischen über seinen Social Media-Kanal Truth Social mit, er habe mit dem Sender Fox News vereinbart, am 4. September eine Fernsehdebatte mit Harris führen zu wollen. Von der demokratischen Präsidentschaftskandidatin gab es dazu bislang keine Stellungnahme.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.