Henning Höne kurz vor seiner Wahl zum stellvertretenden Parteivorsitzenden beim Bundesparteitag der FDP am 16.05.2025. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Höne sagte im Deutschlandfunk, die FDP sei in der Ampel zerrieben worden. Einerseits sei der Partei vorgeworfen worden, zu viele Kompromisse einzugehen, andererseits nur zu blockieren. Die großen Herausforderungen seien so nicht mehr zu stemmen gewesen, betonte Höne. Am Ende seien es nicht einzelne Themen gewesen, warum Menschen nicht mehr die FDP wählten, sondern das Gesamterscheinungsbild. Die Wähler hätten der FDP nach den schwierigen Ampel-Jahren mit viel Streit nicht mehr zugetraut, für konsequent liberale Politik einstehen zu können. Jetzt brauche es neue Ideen für ein Grundsatzprogramm.

Höne zeigte sich in dem Zusammenhang hoffnungsvoll mit Blick auf den neuen Vorsitzenden Dürr. Der frühere Fraktionschef war gestern auf dem Bundesparteitag der FDP zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Mit der Wahl einer neuen Generalsekretärin setzt die FDP die Delegiertenversammlung heute fort.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.