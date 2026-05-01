Streit mit US-Regierung

Vizekanzler Klingbeil nimmt Kanzler Merz in Schutz (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Klingbeil sagte bei einer Veranstaltung im nordrhein-westfälischen Bergkamen, Deutschland brauche keine Tipps von US-Präsident Trump. Dieser solle sehen, welchen - Zitat - Scherbenhaufen er im Nahen und Mittleren Osten angerichtet habe und dafür sorgen, dass ernsthafte Friedensgespräche mit dem Iran geführt würden. Trump habe offenbar wirklich gedacht, das der Krieg in zwei, drei Tagen erledigt sei. Er trage jetzt die Verantwortung dafür, dass der Krieg im Iran schnell beendet werde.

Bundeskanzler Merz hatte Trump Anfang der Woche vorgeworfen, die USA seien ohne jede Strategie in den Iran-Krieg gegangen. Trump schrieb daraufhin, Merz habe Ahnung, wovon er spreche und solle sich nicht in die Angelegenheiten Anderer einzumischen. Der Präsident hatte im Zuge dessen auch den Teilabzug von US-Streitkräften aus Deutschland angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.