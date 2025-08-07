100 Tage Merz-Regierung

Lars Klingbeil (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Der SPD-Vorsitzende sagte der Rheinischen Post, man habe in dieser ersten Zeit vieles gemeinsam geschafft, was das Land positiv verändern werde. Dazu zählte er etwa das Finanzpaket für Infrastruktur und Verteidigung und das gestern beschlossene Rentenpaket.

Kritisch blickte Klingbeil auf den Konflikt um die Wahl von SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin, die wegen Widerständen in der Unionsfraktion Mitte Juli kurzfristig abgesagt wurde. Er sagte, Absprachen, die getroffen würden, müssten auch gelten. Darauf müsse sich die SPD verlassen können.

