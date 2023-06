Springreiter Maurice Tebbel (Archivbild). (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte Daniel Deußer. Der in Belgien lebende Hesse ritt mit Narcos auf Rang vier.

Das CHIO-Auftaktspringen startete vor der offiziellen Eröffnungsfeier. Als erste sportliche Höhepunkte des Turniers in Aachen gelten der Preis von Europa am Mittwoch und einen Tag später der Nationenpreis der Springreiter. Zum Programm gehören auch Wettbewerbe für Nationalmannschaften in den olympischen Disziplinen Dressur und der Vielseitigkeit. Der CHIO (Concours Hippique International Officiel) gilt als größtes Reitturnier der Welt.

