Geheimdienst

Sinan Selen soll Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) werden. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Das teilte Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) mit. Selen leitet die Behörde bereits seit November 2024 interimsmäßig gemeinsam mit der Vizepräsidentin Willems. Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang hatte damals sein Amt ruhen lassen, weil er in Wuppertal ein Bundestagsmandat für die CDU anstrebte. Selen wird der erste Präsident der Behörde, der nicht in Deutschland geboren wurde. Er kam als Kleinkind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.