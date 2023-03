Gestiegene Kosten

Ein alter Mann sitzt im Pflegeheim im Rollstuhl, ein anderer Mann sitzt neben ihm. Beide sind im Gespräch. (imago images / photothek / Ute Grabowsky )

VKAD-Geschäftsführer Wedeking sagte, viele Betreiber könnten die deutlich gestiegenen Kosten nicht mehr auffangen. Neben höheren Personal- und Energiekosten spielten auch die teuren Infektionsschutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie eine Rolle. Die Pflegesätze würden aber nur mit erheblicher Verzögerung steigen und liefen dem realen Kostenanstieg hinterher.

Wedeking kritisierte eine massive Überregulierung im Bereich der Pflege. Es werde alles bis in die kleinsten Verästelungen kontrolliert. Angesichts der alternden Gesellschaft in Deutschland und des steigenden Bedarfs an Pflegeplätzen brauchten die Betreiber aber viel mehr Flexibilität.

