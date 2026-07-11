Internationaler Gedenktag

Gedenktag für die Opfer des Massakers von Srebrenica (AP / dpa / Armin Durgut)

In Bosnien und Herzegowina werden bei einer Trauerfeier die sterblichen Überreste weiterer Opfer beigesetzt. Die EU-Kommission gedachte in einer Mitteilung der mehr als 8.300 muslimischen Männer und Jungen, die damals ermordet wurden. UNO-Generalsekretär Guterres betonte, Erinnerung heiße auch, sich in der Gegenwart gegen Hass und Diskriminierung zu stellen.

Am 11. Juli 1995 hatten bosnisch-serbische Milizen den Ort Srebrenica eingenommen. Innerhalb weniger Tage töteten sie tausende Bosniaken, von denen sich die meisten in einer Schutzzone der UNO aufhielten. Die dort stationierten niederländischen Blauhelmsoldaten waren jedoch zahlenmäßig unterlegen und ihre militärischen Befugnisse unklar. Hinterbliebene warfen ihnen vor, sie hätten dem Morden tatenlos zugesehen. Im Jahr 2022 bat die niederländische Regierung deshalb um Entschuldigung.

Der Völkermord von Srebrenica gilt als das größte Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Die UNO-Vollversammlung erklärte den 11. Juli vor zwei Jahren zum internationalen Gedenktag - gegen den Widerstand Serbiens.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.