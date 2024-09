Für Andrew Clapham vom Genfer "Graduate Institute" gibt es keinen Zweifel, dass der Angriff gegen internationales Recht verstößt. Er sagte der dpa, der Einsatz von Sprengfallen - also an sich harmlosen Objekten, die man zur Waffe gemacht habe - sei verboten. Ähnlich äußerte sich im Tagesspiegel Elisabeth Hoffberger-Pippan vom Leibnitz-Insitut für Friedens und Konfliktforschung Frankfurt . Ihre Kollegin Elvira Rosert von der Universität Hamburg indes betonte, diese Auslegung sei mitnichten so eindeutig. Auf der Plattform X verwies sie auf Ausnahmeregelungen. Sprengfalle dürften kein "unnötiges Leid" verursachen. Auch Thomas Burri von der Universität St. Gallen äußerte sich in diese Richtung. In einem bewaffneten Konflikt - und das sei die Konfrontation zwischen Israel und Hisbollah nach seiner Auffassung - seien feindliche Kämpfer und militärisch genutzte Kommunikationssysteme legale Ziele.