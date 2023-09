Rudi Völler will die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft jetzt nur im Spiel gegen Frankreich als Trainer begleiten. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Für ihn sei es eine einmalige Sache, sagte der 64-Jährige am Abend. Er fühle sich aber in der Pflicht, bei diesem Spiel auszuhelfen. Völler betreut die DFB-Auswahl gemeinsam mit U-20-Trainer Hannes Wolf und dessen Assistenten Sandro Wagner.

Nach dem Spiel werde mit Hochdruck ein Nachfolger gesucht, so Völler. Er selbst will dann wieder ausschließlich die Rolle des Sportdirektors ausfüllen.

Völler betonte, trotz der schlechten Ergebnisse nach dem WM-Debakel von Katar sei er davon überzeugt, dass man mit "dem neuen Bundestrainer eine gewisse Euphorie erzeugen" könne. In neun Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit Deutschland als Gastgeber.

Rudi Völler war bereits von 2000 bis 2004 Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, mit der er 2002 im WM-Finale gegen Brasilien Vize-Weltmeister wurde.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.