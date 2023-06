Beratergremium kritisiert Klimapolitik der Regierung in Großbritannien. (imago / McPHOTO / imago stock&people)

Die Bemühungen Londons für den Klimaschutz seien besorgniserregend langsam, erklärte das sogenannte "Climate Change Committee", das Regierung und Parlament berät, in seiner jährlichen Bestandsaufnahme. Man sei deutlich weniger zuversichtlich als im Vorjahr, dass Großbritannien seine Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen erreichen könne, so die Experten. Sie kritisierten unter anderem neue Vorhaben zur Öl- und Kohleförderung. Dass die Regierung etwa die erste neue Kohlemine in Großbritannien seit 30 Jahren genehmigt habe, sei - Zitat - "völliger Schwachsinn", sagte ein Sprecher des Gremiums dem Sender BBC.

Das Vereinigte Königreich hat sich verbindlich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Null zu senken.

