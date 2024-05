Zum ersten Mal wurde in den USA das Vogelgrippevirus in Rindfleisch nachgewiesen (imago images / Cavan Images / Ashley Cooper)

Das Fleisch sei nicht in den Handel gelangt. Das Landwirtschaftsministerium wies vorsorglich darauf hin, dass das Vogelgrippevirus durch Erhitzen abgetötet wird.

Die Vogelgrippe wurde in den USA bereits in Milchviehherden in neun Bundesstaaten nachgewiesen. Die Entdeckung im Rindfleisch selbst ist jedoch neu. In zwei Fällen haben sich Menschen beim Kontakt zu infizierten Kühen angesteckt.

Die Weltgesundheitsorganisation mahnt die Staaten weltweit zur Wachsamkeit und warnt vor dem Verzehr von Rohmilch. Das Risiko für die öffentliche Gesundheit wird jedoch weiter als gering eingeschätzt.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.