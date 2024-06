In der Schweiz findet heute eine Volksabstimmung über eine Begrenzung der Krankenkassenbeiträge statt. (imago stock&people)

Die Sozialdemokratische Partei will, dass Haushalte höchstens zehn Prozent ihres verfügbaren Einkommens dafür ausgeben müssen. Anders als in Deutschland sind Krankenkassenbeiträge in der Schweiz unabhängig vom Einkommen. Eine Beteiligung des Arbeitgebers gibt es nicht, und eine Familienversicherung auch nicht. Die Regierung lehnt den Vorschlag mit Blick auf die hohen Kosten ab. Zudem gebe es schon Programme zur Unterstützung von Bedürftigen.

