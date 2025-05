Wahl in Singapur (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Then Chih Wey)

Das Wahlamt teilte mit, dass sie 87 Mandate erhalte, die oppositionelle Arbeiterpartei sei mit zehn Sitzen vertreten. Die "Volksaktionspartei" ist die stärkste politische Kraft im Land, das 1965 von Malaysia unabhängig wurde. Sie regiert bereits seit 66 Jahren.

Singapur hat knapp sechs Millionen Einwohner und ist in etwa so groß wie Hamburg. Der Stadtstaat gilt als wichtigster Finanzhandelsplatz in Asien nach Hongkong.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.