Volksentscheide in Hamburg (dpa / Georg Wendt)

Die Initiatoren wollen, dass 2.000 repräsentativ ausgewählte Bürger drei Jahre lang ein Grundeinkommen erhalten. Dies läge derzeit bei etwa 1.340 Euro pro Monat plus Krankenversicherung. Mit dem Modellversuch soll nach Angaben der Initiatoren getestet werden, wie eine gerechtere, solidarischere Gesellschaft erreicht werden könnte.

Außerdem können die Hamburger heute in einem weiteren Entscheid darüber abstimmen, ob das Ziel der Klimaneutralität in der Hansestadt bereits im Jahr 2040 erreicht werden soll und nicht wie geplant fünf Jahre später.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.