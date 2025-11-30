Schweiz stimmt über Bürgerdienst und Erbschaftssteuer ab (Archivbild) (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

Die erste Initiative sieht eine Dienstpflicht für alle vor - entweder im Militär oder im Katastrophenschutz, aber auch im Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialwesen. Wie der Schweizer Rundfunk berichtet, geht es bei der Abstimmung um Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Schweiz. Später solle im Gesetzgebungsprozess festgelegt werden, ob auch Menschen ohne Schweizer Pass einen Bürgerdienst leisten müssen. Bislang gibt es nur eine Wehrpflicht für Männer, die alternativ Zivildienst leisten können. Frauen können sich derzeit freiwillig zum Militärdienst melden.

Die zweite Initiative zielt darauf ab, dass Erbschaften und Schenkungen ab einer Höhe von 50 Millionen Franken mit fünfzig Prozent besteuert werden. Die Einnahmen sollen für den Kampf gegen den Klimawandel verwendet werden.

