Volkskongress in Peking: Fokus auf Wirtschaft - "Wiedervereinigung" mit Taiwan angestrebt

Die chinesische Regierung will wegen des Handelsstreits mit den USA verstärkt den heimischen Konsum ankurbeln. Ministerpräsident Li Qiang sprach in seiner Rede vor dem Volkskongress in Peking von einem zunehmend schwierigen externen Umfeld. Die Welt verändere sich in einem Tempo, wie es lange nicht mehr der Fall gewesen sei.