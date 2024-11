Das VW-Werk in Xinjiang, das Foto ist aus dem Jahr 2014. (picture alliance / dpa / Stephan Scheuer)

Das teilte der Konzern mit. Grund für den Verkauf seien wirtschaftliche Gründe im Zuge einer strategischen Neuausrichtung, hieß es in der Erklärung. Volkswagen hatte das Werk zusammen mit dem staatlichen Autobauer Saic als Joint-Venture betrieben. Der Standort war wegen Menschenrechtsverletzungen an Mitgliedern der Uiguren-Minderheit lange in der Kritik. VW ging den Vorwürfen mit einer Untersuchung nach.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.