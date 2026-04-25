Renten-Debatte

Altersversorgung (Symbolbild). (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Haupt sagte im Deutschlandfunk, sie vermisse bei den jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Merz Feingefühl. Der Kanzler hatte gesagt, die Rente werde künftig nur noch eine Basisabsicherungsein. Um den Lebensstandard zu sichern, werde sie nicht ausreichen. Damit hatte er eine Welle von Kritik und Empörung ausgelöst.

Die Wissenschaftlerin sagte dazu, den Menschen sei die Problematik bekannt. Sie stünden aber häufig hilflos vor der Frage, was sie dagegen tun könnten. Immerhin habe die gesetzliche Rente lange als verlässliche Sicherungsleistung gegolten. Haupt betonte, nicht jeder verfüge über die Mittel für eine private Altervorsorge.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.