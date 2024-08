Starkregen und Hagel

Feuerwehreinsatz wegen eines vollgelaufenen Krankenhauskellers in Aurich. (Lars Penning / dpa )

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gab es unter anderem in Ostfriesland, im gesamten Duisburger Stadtgebiet, in Bonn und im Großraum Karlsruhe. In Bruchsal trat ein Fluss über die Ufer, die Altstadt des Stadtteils Heidelsheim wurde überflutet. Zwischenzeitlich habe das Wasser bis zu 1,50 Meter hoch gestanden, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

In Bayern kollidierte ein Eurocity-Zug mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum. Nach Angaben der Deutschen Bahn mussten rund 260 Passagiere den Zug verlassen; verletzt wurde niemand. Auch im niedersächsischen Landkreis Ammerland stürzte ein Baum auf eine Bahnstrecke.

Den Unwettern vorausgegangen war eine Hitzewelle. Die Höchsttemperatur von 36,5 Grad wurde im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler gemessen. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes war der Dienstag der bisher heißeste Tag des Jahres.

