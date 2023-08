Volleyball-EM der Frauen

Warum dem Turnier die Sichtbarkeit fehlt

Die Volleyball-EM der Frauen in Düsseldorf geht in der Öffentlichkeit unter. Die Insolvenz der Vermarktungsgesellschaft sei ein Problem gewesen und es habe auch an Personal gefehlt, um das Turnier zu bewerben, sagte Athletensprecherin Maren Fromm.

Kaninski, Benedikt | 20. August 2023, 19:37 Uhr