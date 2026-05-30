Österreich

Staus gibt es auf der Brennerautobahn seit Jahren (Archivbild). (picture alliance / SZ Photo / Mark Siaulys Pfeiffer)

Den 15.000 Bewohnern der Region sei nur der Protest geblieben, weil man an allen Stellen in der Politik gescheitert sei, sagte Mühlsteiger im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Situation sei massiv angespannt, der Verkehr in den vergangenen Jahren exorbitant angestiegen. Es gebe 14,4 Millionen Fahrten pro Jahr über die Brennerautobahn.

Mühlsteiger forderte eine Anhebung der Maut auf Schweizer Niveau sowie eine Abschaffung des Diesel-Privilegs. Keinesfalls dürften die bestehenden Fahrverbote für Lkw in der Nacht oder an Wochenenden und Feiertagen aufgeweicht werden. Sollten die Politiker in Wien und Brüssel nicht auf die Forderungen eingehen, werde es weitere Proteste geben.

Auf der Brennerautobahn wird es heute zwischen 11 und 19 Uhr eine Vollsperrung in beiden Richtungen geben; für Lastwagen gilt sie schon ab 9 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.