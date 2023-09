Der Gang zum Amt ist für die Kfz-Zulassung nicht mehr nötig. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / stockfotos-mg)

Dazu ist heute eine Verordnung der Bundesregierung in Kraft getreten. Zwar war die digitale An- oder Abmeldung von Fahrzeugen vielerorts schon vorher möglich - jedoch mussten die Halter bisher auf die Nummernschild-Plakette warten, die per Post versandt wird. Ab sofort genügt als vorläufiger Zulassungsbescheid ein digitaler Nachweis, der direkt nach der Online-Meldung erstellt wird.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.