Europa-Parlament

Der Volt-Politiker Boeselager (picture alliance/Geisler-Fotopress)

Dafür stimmten die Parteimitglieder in einer europaweiten Befragung, wie der deutsche Spitzenkandidat Boeselager mitteilte. Die Grünen hatten bei den Europawahlen Verluste hinnehmen müssen, ihre Gruppe zählt nun 56 der 720 Abgeordneten. Für Volt war auch eine Mitgliedschaft in der Liberalen-Fraktion Renew in Frage gekommen, zu der unter anderem die FDP gehört.

Volt stellt insgsesamt fünf Parlamentarier, drei davon kommen aus Deutschland, zwei aus den Niederlanden.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.